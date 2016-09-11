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15 Temmuz Darbe Girişimi

‘ByLock’u geliştirdiği iddia edilen eski TÜBİTAK yöneticisi gözaltına alındı

Yılmazer’in “İzmir il imamı” olduğu öne sürüldü

11 Eylül 2016 01:40

Darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve kriptolu mesajlaşma sistemi olan "Bylock" yazılımını geliştiren ekibin içerisinde olduğu iddia edilen eski TÜBİTAK üst düzey yöneticisi Mesut Yılmazer, Kütahya'da gözaltına alındı.

Hürriyet’in haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri (KOM) yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde, hakkında yakalama kararı bulunan ve daha önce işten çıkartılan eski TÜBİTAK üst düzey yöneticisi Mesut Yılmazer'in (46), Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir yakınının evinin bodrumunda saklandığı bilgisine ulaştı. 

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen KOM ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçmaya çalışan Yılmazer'i evin yakınındaki tren yolu üzerinde yakaladı. 

Zanlının yanında taşıdığı çantada çok sayıda örgütsel evrak ve doküman ele geçirildiği bildirildi.

Gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Yılmazer'in, işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderilmesi bekleniyor.

Kriptolu mesajlaşma sistemi olan "Bylock" yazılımını geliştiren ekibin içerisinde olduğu iddia edilen Yılmazer'in, geçmişte bir dönem 'FETÖ'nün “İzmir il imamlığı” görevinde de bulunduğu öne sürüldü.

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