ByLock'tan verilen mahkûmiyet kararını bozan hâkimler sürüldü

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 'FETÖ' davalarına yönelik tartışılacak bir karara imza attı.

Mahkeme, mesaj içerikleri belli olmayan ByLock kaydına dayanılarak terör örgütü üyeliğinden hüküm kurulamayacağını belirterek Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği mahkûmiyet kararını bozdu.

Oda TV'nin haberine göre, bu kararın ardından Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK), ByLock mahkûmiyetini oy çokluğu ile bozan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza dairesi Başkan Zafer Yarar'ı Kayseri Hâkimliği'ne atadı.

Mahkeme üyelerinden Mustafa Tosun da aynı kararla birlikte İstanbul Anadolu Hâkimliği'ne atandı. Kararda muhalif kalan üye Bayram Korkmaz ise aynı daireye mahkeme başkanı olarak atandı.

Karar şöyle: