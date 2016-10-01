"ByLock'tan tutuklananlar darbeden değil 'terör örgütü üyeliği'nden yargılanacak"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 15 Temmuz soruşturması kapsamında 'ByLock' programını kullandıkları gerekçesiyle tutuklu bulunan kişilerin darbeye teşebbüsten değil 'terör örgütü üyesi' olmaktan yargılanacakları öne sürüldü.

Star gazetesinden Tuğba Özkan'ın haberine göre, darbe girişiminde rol oynayan ve bu kapsamda soruşturma geçiren şüpheliler yargılama aşamasında TCK 309’da yer alan ‘Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı İşlenen Suçlar’ kapsamında yargılanacak.

Bu suçların yöneltildiği sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Operasyonlarda ‘Bylock’ kullanıcısı olduğu belirlenen kişiler TCK 314/2’de yer alan ‘Terör Örgütü Üyeliğinden’ yargılanacak. Bu kapsamdaki suçlar için 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenilirken örgütün silahlı olması halinde ceza yarı oranında artırılıyor. Şüpheliler soruşturma aşamasının ardından suç işlenilen yerlerde yargılanacak.