Bylock’ta bir tahliye daha

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "yönlendirme sonucu Bylock sunucusuna bağlanan 1128 kişi için tahliye talep edeceğiz" açıklaması sonrası, Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Yaman’ın ardından tutuklu bulunan MKE Kırıkkalespor kalecisi T.Ö. de tahliye edildi.

Sulh Ceza Hakimliği, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iradesi dışında 'ByLockIP'lerine yönlendirildikleri tespit edilen 11 bin 480 GSM kullanıcısından biri olduğu belirlenen T.Ö. ile ilgili yeniden değerlendirme yapılması talebi üzerine MKE Kırıkkalespor kalecisinin "güncellenen 'ByLock' listesinden adının çıkartılması, dosyada yüklenen suça ilişkin başkaca bir delil ve iddia bulunmamasını" gerekçe göstererek tahliye edilmesine karar verdi.

Soruşturma çerçevesinde, 1 Kasım'da ByLock kullandığı gerekçesiyle Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda MKE Kırıkkalespor kalecisi T.Ö. gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında terör örgütü mensubu olduğu iddiasıyla soruşturma yürütülen Kemalettin Cengiz Erbakırcı tarafından geliştirilen "Mor Beyin" yazılımıyla 11 bin 480 GSM numarası kullanıcısının "ByLock IP"lerine yönlendirildikleri tespit edilmişti.