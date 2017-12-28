Bylock'ta ilk tahliye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "yönlendirme sonucu Bylock sunucusuna bağlanan 1128 kişi için tahliye talep edeceğiz" açıklaması sonrası ilk karar verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası "Bylock" kullandığı iddiasıyla tutuklanan Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Yaman için tahliye kararı verildi. Tahliye kararında Yaman’ın adının Bylock listesinden çıkartıldığı belirtildi. Yaman hakkında Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, "Mustafa Yaman dosyasında nereye gidiyoruz?" başlıklı yazısında "adalet" çağrısı yapmıştı.

Sözcü'den Can Özçelik'in haberine göre, İstanbul 35. Ağır Mahkemesi tarafından verilen tahliye kararında “Dosya üzerinden mevcut bilgi, belge ve deliller ışığında yapılan gözden geçirme sonucunda Mustafa Yaman’ın Bylock listesinden adının listeden çıkartıldığı, dosyada yüklenen suça ilişkin başkaca bir iddia ve delil bulunmadığı görülmekle sanığın tahliyesine karar verilmiştir” ifadesi kullanıldı.

Celse arasında karar verildi

Kararda şöyle denildi: “Hakim veya mahkeme tutukevinde bulunan sanığın tutukluluk halinin devamının gerekip gerekmeyeceğine her oturumda veya koşullar gerektiğinde oturumlar arasında ya da re'sen karar verir” şeklindeki madde nazara alınarak dosya üzerinden mevcut bilgi, belge ve deliller ışığında yapılan gözden geçirme sonucunda Mustafa Yaman’ın Bylock listesinden adının listeden çıkartıldığı, dosyada yüklenen suça ilişkin başkaca bir iddia ve delil bulunmadığı görülmekle sanığın tahliyesine karar verilmiştir.”