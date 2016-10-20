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15 Temmuz Darbe Girişimi

ByLock yazılımcısı tutuklandı

ByLock'un yazılımcısı olduğu belirlenen İhsan T.'nin TÜBİTAK'ta uzun süre görev yaptığı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından görevinden uzaklaştırıldığı kaydedildi

20 Ekim 2016 23:36

‘FETÖ’ mensubu kişilerin kriptolu mesajlaşmaları amacıyla tasarlanan ByLock'un yazılımcısı olduğu belirlenen, eski TÜBİTAK çalışanı İhsan T. çıkarıldığı hâkimlikçe ''terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından ByLock programına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilen İhsan T'nin işlemleri tamamlandı.

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli İhsan T.'nin "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

ByLock'a ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, programın yazılımcısı olduğu belirlenen İhsan T. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayına getirilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

 

‘TÜBİTAK abisi’

 

Şüphelinin TÜBİTAK'ta uzman araştırmacı olarak çalıştığı, daha sonra Marmara Üniversitesine yardımcı doçent kadrosuyla atandığı, buradan da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi. 

TÜBİTAK'taki görevinde kriptoloji konusunda özel yeteneklere sahip üst düzey görevde bulunan şüphelinin, bu konuda devlet sırrı niteliğinde çok sayıda projede çalıştığı belirtildi. 

Şüphelinin, iş yerinde "sohbet abiliği" yaptığı, TÜBİTAK'taki personelle ilgili bilgi topladığı, firari olarak aranan Şerif Ali Tekalan, Hayrettin Bahşi ve Yahya Serin ile bir dönem birlikte kaldıkları kaydedildi.

 

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