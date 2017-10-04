ByLock şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Cevdet ŞEN/ KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Kınık İlçesi\'nde, polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında \'ByLock\' kullandıkları belirlenen 10 ildeki toplam 15 şüpheliden İzmir\'de yaşadığı belirlenen 5\'ine yönelik operasyon düzenlendi. 4 ilçede düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 2\'si tutuklanırken, 1\'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli aranırken, 10 şüpheli için ise bulundukları illerin savcılıklarına yazı gönderildi.

Kınık\'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan özel bir dershanenin öğretmeni S.D., 9 ay önce gözaltına alındı. Tutuklanıp, Aliağa Şakran Cezaevi\'ne gönderilen S.D.\'nin cep telefonu hattından yaptığı görüşmelerde Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafından incelemeye alındı. İnceleme sonucu S.D.\'nin görüştüğü kişilerden 15\'inin FETÖ/PDY\'nin şifreli haberleşme programı olan \'ByLock\' kullandığı tespit edildi. Kocaeli, İstanbul, Aydın, Sakarya, Bursa, Kayseri, Gaziantep, Mersin ve Eskişehir\'de yaşadıkları belirlene \'ByLock\' kullandığı anlaşılan şüphelilerden 10\'u için haklarında işlem yapılması için Cumhuriyet Savcılıkları\'na yazı yazıldı. Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise diğer 5 şüpheliye yönelik olarak geçen 1 Ekim\'de Karşıyaka, Kemalpaşa, Çiğli ve Menderes ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5 şüpheliden M.A.K., R.G.,S.S. gözaltına alınırken A.S. ve G.A. adreslerinde bulunamadı. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.G., tutuklanırken M.A.K. ve S.S., adli kontrol şartıyla, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine tutuklanmasına karar verilen M.A.K., Menderes\'te tekrar yakalanıp, cezaevine gönderildi. Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğü, diğer şüpheliler A.S. ve G.A.\'nin yakalanaması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.