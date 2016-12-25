T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

ByLock soruşturması; 530 askerden 317'si gözaltına alındı

İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği'nce, farklı rütbelerdeki 280 subay ve 250 astsubay hakkında gözaltı kararı alındı

25 Aralık 2016 18:17

'FETÖ' Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı olduğu ileri sürülen ByLock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında subayların da olduğu 530 askerden 317'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, TSK içerisinde görev yapan örgüt mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği'nce, kara, hava ve deniz kuvvetlerinde farklı rütbelerdeki 280 subay ve 250 astsubay hakkında gözaltı kararı alındı.

Karar doğrultusunda şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 58 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Savcılığın talimatı üzerine, kaçakçılık, mali suçlar, organize ve asayiş şube müdürlüklerine bağlı ekiplerce yurt genelinde düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında subayların da bulunduğu 530 askerden 317'si gözaltına alındı.

179 şüpheli asker aranıyor

Operasyon çerçevesinde, haklarında gözaltı kararı bulunanlardan Kocaeli'de 1, Çorum'da 1, Erzurum'da 3, Kahramanmaraş'ta 3, Gaziantep'te 7, İzmir'de ise 15 şüphelinin FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu olduğu tespit edildi. Ayrıca 4 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi. Ekiplerin diğer 179 şüpheli askeri arama çalışmaları sürüyor.

Soruşturma kapsamında, yeni deliller doğrultusunda gözaltı sayısının artabileceği ve yeni adreslere operasyonların düzenlenebileceği öğrenildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, gözaltına alınan ByLock kullanıcısı şüpheli askerlerden bazılarında 1 dolar bulunduğu iddia edildi. Bu arada, zanlılardan bazılarının ise 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında görevinden uzaklaştırıldığı belirlendi.

Gözaltı kararı çıkarılanlar

Savcılığın, Kocaeli'de 39, Balıkesir'de 12, Bursa'da 12, Sakarya'da 5, Malatya'da 5, Samsun'da 4, Zonguldak'ta 3, Amasya'da 3, Eskişehir'de 3, Çanakkale'de 3, Çorum'da 2, Tokat'ta 2, Çankırı'da 2, Ordu'da 2, Tekirdağ'da 2, Yalova'da 2, Edirne'de 1, Bolu'da 1, Düzce'de 1, Rize'de 1, Muğla'da 9, Adana'da 7, Konya'da 7, Hatay'da 7, Gaziantep'te 6, Denizli'de 6, Kayseri'de 5, Manisa'da 3, Antalya'da 3, Osmaniye'de 3, Kahramanmaraş'ta 3, Erzurum'da 3, Trabzon'da 3, Hakkari'de 4, Van'da 3, Sivas'ta 3, Diyarbakır'da 3, Adıyaman'da 3, Isparta'da 3, Burdur'da 2, Aksaray'da 2, Afyon'da 2, Kırıkkale'de 2, Elazığ'da 2, Kütahya'da 1, Şırnak'ta 1, Batman'da 1, Karaman'da 1, Yozgat'ta 1, Ağrı'da 1, Aydın'da 1, Bingöl'de 1, Erzincan'da 1, Mersin'de 1, Kars'ta 1, İstanbul'da 94, Ankara'da 169, İzmir'de 50, KKTC'de 3 ve İngiltere'de 1 şüpheli ile daha önceden tutuklu bulunan 3 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

ETİKETLER

FETÖTürk Silahlı KuvvetleriTSKsubay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24