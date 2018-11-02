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Bylock operasyonu: 50 kişiye gözaltı kararı verildi, 27'si yakalandı

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli mesajlaşma programı Bylock kullanıcısı oldukları iddiasıyla 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

02 Kasım 2018 12:42

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) FETULLAHÇI Terör Örgütü\'nün (FETÖ) şifreli mesajlaşma programı Bylock kullanıcısı oldukları iddiasıyla 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, İstanbul başta olmak üzere 9 ilde eşzamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonda şu ana kadar 27 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanamayan şüphelilerin aranmasına devam ediliyor. 

 

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