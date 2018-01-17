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ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen 33 polis tahliye edildi

Suç vasfının ve hukuki durumlarının lehe yönde değişme ihtimalini göz önüne alan mahkeme heyeti, ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen 33 polis hakkında tahliye kararı verdi

17 Ocak 2018 22:14

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘FETÖ’ mensuplarında kullanıldığı belirtilen şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen 33 polisin tahliyesine karar verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Alibey Spor Salonu'nda yapılan 23. duruşmada 84 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu.

Duruşmada bütün gün sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları ile tahliye talepleri alındı.

Duruşmaya verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre verilmesine hükmetti.

Mahkeme heyeti, 33 tutuklu sanığın da BTK'dan gelen ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce analizi yapılan kayıtlar ışığında suç vasfının ve hukuki durumlarının lehe yönde değişme ihtimali ile tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak tutuklu bulundukları suçtan tahliyelerine karar verdi.

Mahkeme heyeti 33 sanık polisin yurt dışına çıkışını da yasakladı. Silivri'de görülecek olan bir sonraki duruşma ise 11 Nisan'a ertelendi. 

Davada tutuklu sanık sayısı ise 54'e düştü.

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