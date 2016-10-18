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15 Temmuz Darbe Girişimi

ByLock kullandığı tespit edilen 17 hâkim ve savcı tutuklandı

HSYK 2. Dairesi daha önce de "ByLock" programı kullandığı tespit edilen 184 hâkim ve savcıyı açığa almıştı

18 Ekim 2016 15:13

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ' soruşturmasında ByLock programını kullandığı tespit edilen 17 hâkim ve savcı "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.

Hürriyet'in haberine göre, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun talimatıyla haklarında gözaltı kararı verilen İstanbul Adliyelerinde görevli 30 hakim ve savcıdan 20'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şifreli haberleşme uygulaması olan "Bylock"u kullandığı belirlenen hakim ve savcılar, savcılık ifadelerinin ardından "Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

17 hâkim ve savcı tutuklanırken, 3 kadın hakim ve savcı, hasta oldukları gerekçesiyle adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. 

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