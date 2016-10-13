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15 Temmuz Darbe Girişimi

‘Bylock’ kullandığı öne sürülen 22 polis tutuklandı

18 polisin işlemleri devam ediyor

13 Ekim 2016 21:49

15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında, Bylock kullandıkları iddiasıyla sulh ceza hakimliğine sevk edilen 22 polis, "Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.

ByLock nedir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Evliya Çalışkan tarafından şifreli haberleşme uygulaması olan “Bylock” kullandığı belirlenen emniyet mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan polislerden 22’si 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından “Terör örgütü üyeliği” suçundan tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli polisler hakkında tutuklama talep eden savcılık, sevk yazısında, “Bu programın internet üzerinden kurulumunun mümkün olmadığı, bu programa erişimin ancak örgüt üyeleri arasında birbirlerine kurulum dosyasını “Bluetooth, Flash bellek vb.” dijital ortamdan vererek sağlayacağı, bu durumun kullanım için zorunlu olduğu, bu nedenle örgüt içerisinde faaliyet göstermeyen bir kişinin bu programa ulaşması mümkün olmayacağı” belirtildi. Savcılık, bu nedenlerle Bylock kullandığı tespit edilen 22 şüphelinin “Terör örgütü üyeliği” suçundan tutuklanmalarını talep etti.

Nöbetçi İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, ifadelerini aldığı 22 polisin “Terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

Öte yandan aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan ve savcılık tarafından tutuklanmaları talabeiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 18 polisin, hakimlik işlemleri devam ediyor.  

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