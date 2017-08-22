'ByLock' kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Konyaspor Başkanı Ahmet Şan serbest bırakıldı

Atiker Konyaspor Kulubü Başkanı Ahmet Şan, ‘FETÖ' mensuplarının kullandığı belirtilen şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla ifade verdi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Şan'ın evinde arama yapıdı. Aramada, dijital tüm materyallerle telefonu ve bilgisayarına el konuldu. Emniyete götürülen Ahmet Şan'ın çok sayıda ByLock görüşmesi tespit edildiği kaydedildi.

Ahmet Şan'ın etkin pişmanlık yasasından faydanlanmak için başvuruda bulunduğu iddia edildi. Ahmet Şan'ın ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

ByLock soruşturması kapsamında ifade veren Ahmet Şan'ın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'in kayınbiraderi olduğu öğrenildi.

İzmir Marşı açıklaması tepki çekmişti

Ahmet Şan'ın ''Bugün Türkiye'de malesef tüm statlar 'İzmir Marşı' söylüyor. Konya hariç. Konya çünkü, bu ülkenin biraz önceki saydığım sıfatlarla, ülkenin birliğini ve her zaman milli maçlarda gördüğümüz, tek bayrak, tek devlet, tek vatan duygusuyla hareket eden Nalçacılılardan bu gücünü alıyor'' sözleri sosyal medyada tepki çekmişti. Şan, tepkiler üzerine yaptığı açıklamada ise ''Bizim ve camiamızın İzmir Marşı ile bir sorunu yoktur. Ancak son seçimlerde bir kısım siyasi partilerin İzmir Marşı'nı sahiplenmesinin ardından tribünlerin bu yönde hızla siyasallaşmasını doğru bulmadığımı bir kez daha ifade ediyorum'' demişti.

Olaylı Süper Kupa maçı için "Nuriye-Semih Yaşasın" pankartını sorumlu tutmuştu

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan ve taraftar olaylarının damga vurduğu Süper Kupa karşılaşmasının ardından da bir açıklama yapan Şan, siyah-beyazlı taraftarların ‘Nuriye Semih yaşasın’ pankartı açarak Konyaspor taraftarını tahrik etmeye çalıştığını öne sürmüştü.

Şan, binlerce Konyspor taraftarının sahaya girmesi, ve sahaya bıçak atılması gibi olayların yaşandığı maç için “Emniyet tarafından tüm pankartlar yasaklanmış olmasına rağmen DHKP-C mensubu olarak nitelendirilen ve yurtdışında PKK’nın lehinde eylem yapıp destek verdiği Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için Beşiktaş tribünlerinde destek pankartı açılmıştır. Sporla ve özellikle futbolla hiç ilgisi olmayan bu tavır garipsenmiş bu şekilde taraftarımız tahrik edilmeye çalışılmıştır” açıklaması yapmıştı.

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