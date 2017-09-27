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'ByLock' kullandığı iddia edilen kadın doktora gözaltı

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA) - BOLU'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında doktorluk görevinden ihraç edilen S

27 Eylül 2017 21:04

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA) - BOLU\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında doktorluk görevinden ihraç edilen S.Ç., örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında doktorluk görevinden ihraç edilen S.Ç.\'nin örgütün gizli haberleşme programı \'Bylock\' kullandığı iddiasıyla hakkında gözaltı kararı alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan S.Ç.\'nin evinde arama yapılırken cep telefonu ile dijital cihazlarına el konuldu. S.Ç.\'nin kendisi gibi doktor olan eşi E.Ç.\'nin de aynı soruşturma kapsamında tutuklu olduğu öğrenildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan S.Ç., sağlık kontrolleri sonrası \'FETÖ/PDY üyesi olmak\' iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

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