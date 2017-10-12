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'ByLock' kullanan istihbaratçı binbaşıya, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, telefonunda 'ByLock' bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve hakkında dava açılan İstihbarat Şube Müdürü Jandarma Binbaşı Hidayet Soyuğurlu'ya

12 Ekim 2017 13:41

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın başlattığı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, telefonunda \'ByLock\' bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve hakkında dava açılan İstihbarat Şube Müdürü Jandarma Binbaşı Hidayet Soyuğurlu\'ya terör örgütü üyeliğinden 6 yıl, 10 ay, 15 gün hapis cezası verildi.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı\'nda görev yaparken, darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturmada, telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve hakkında dava açılan Binbaşı Soyuğurlu\'nun yargılanmasına devam edildi. Tunceli 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, dün yapılan duruşmada karar açıklanırken, sanık Soyuğurlu\'ya \'silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan önce 5 yıl, 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, daha sonra suçun \'terör suçu\' olmasını dikkate alarak, cezayı 8 yıl, 3 ay hapse çıkardı. Sanığa iyi hal tutumu ve davranışları nedeniyle verilen ceza, son olarak 6 yıl, 10 ay, 15 gün hapis cezasına indirildi.

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