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15 Temmuz Darbe Girişimi

ByLock kullanan 10 Başbakanlık çalışanı tutuklandı

‘FETÖ’ye destek olduğu öne sürülen 5 esnaf serbest bırakıldı

11 Ekim 2016 01:26

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ‘FETÖ’ yönelik soruşturma kapsamında Başbakanlık'ta görev yaptığı belirtilen 10 kamu görevlisi tutuklandı.

Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alınan şüpheliler polis eşliğinde adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, 10 şüpheliyi de 'FETÖ üyesi olmak' suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Şüphelilerin tamamı, sorgularının ardından tutuklandı.

Telefonlarında, Gülen cemaatine yakın kişilerin haberleşmekte kullandıkları öne sürülen Bylock programı bulunduğu belirtilen şüphelilerin çoğunluğunun Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme biriminde çalıştığı öğrenildi.

 

5 esnaf ve 1 er serbest

 

‘FETÖ’ üyesi oldukları ve örgüte maddi destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 esnaf savcılık sorguları sonrasında serbest bırakıldı.

Ayrıca, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan bir er de savcılığın talebi üzerine, sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

 

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