Bylock iddiasıyla tutuklanan eski Fenerbahçe TV haber müdürü tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, ‘Bylock’ soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Fenerbahçe TV'nin eski haber müdürü Yasir Kaya tahliye edildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Kaya’nın yanı sıra avukatları Fatih Uzun ve Ali Rıza Dizdar da hazır bulundu. Duruşmada söz alan Kaya, önceki savunmalarını tekrar ettiğini kaydederek çocuğunun sağlık durumu dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesini istedi. Daha sonra söz alan avukatı Fatih Uzun, müvekkilinin hakkında soruşturma yokken ifade vermeye gittiğini söyledi.

Yasir Kaya’nın soruşturma kapsamında evinde arama yapılırken, evine gelip teslim olduğunu aktaran avukat Fatih Uzun, müvekkilinin kaçma şüphesi olmadığını belirterek tahliyesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu kaldığı süre ve dosyaya ibraz edilen raporlara göre çocuğunun sağlık sorunlarının gerek sanık, gerek ailesi ve gerekse çocuğun üzerindeki etkisini dikkate alarak Kaya’nın tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Kaya hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına da hükmetti.