-BYEGM'DEN REFERANDUMDA BASIN MERKEZİ ANKARA (A.A) - 02.09.2010 - Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), 12 Eylül'de yapılacak ''Anayasa Değişiklikleri Referandumu''nu izlemek üzere yerli ve yabancı basın mensuplarına yönelik ''Basın Merkezi'' kuracak. BYEGM'den yapılan açıklamaya göre, referandumu izleyecek yerli ve yabancı basın mensupları için Ankara Rixos Otel'de kurulacak Basın Merkezi'nde, yabancı medya mensuplarına yardımcı olacak yabancı dil bilen kurum personeli de görev yapacak. Basın Merkezi'nde internet bağlantılı 30 adet bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, fotokopi ve faks makinesi ile uluslararası konuşmalara açık telefon bulundurulacak. Referandum sonuçları data hattı üzerinden ajans aracılığıyla alınarak Türkiye geneli ve il referandum sonuçları Türkçe ve İngilizce olarak LCD televizyon ekranlarına ve perdelere eş zamanlı olarak yansıtılacak. Yabancı medya mensupları kayıt yaptırmak suretiyle ülkeleri ile ücretsiz canlı bağlantı yapabilecekler. Yerli ve yabancı basın mensupları www.byegm.gov.trweb adresinden basın merkezine akredite olabilecek.