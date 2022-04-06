ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in dava dosyası mütalaa için savcılığa gönderilecek

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen David Keynes'in davasında, mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcıya verilmesine hükmedildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık David Keynes (Alpaslan Demir) Koronavirüs olduğu gerekçesiyle katılmadı. Keynes'i avukatı Abdurrahman Bayramoğlu temsil etti.

Duruşmada, dershane döneminden arkadaşı olan Mehmet Candan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanık olarak ifade verdi.

Candan, '"Üniversiteyi kazanınca Ankara'da aynı cemaat bölgesinde kaldık. Aynı evde kalmadık ama yaptıklarımızı, ettiklerimizi birbirimize anlatırdık. Askeri okullara hazırlananlara matematik çalıştırıyordu. Daha sonra okuldan atıldı. Bunalıma girdi. Bu sırada kendisinin eşcinsel olduğuna dair dedikodular çıkmıştı. Kendisi süslenmeyi seven bir insandı. Cemaatte bilirsiniz çok dedikodu yapılır. Bu dedikodular cemaatte duyuldu. Dedikodular yüzünden cemaat ona Ankarada kalacak yer vermedi. O da, 'Ben bu kadar mahrem hizmet yaptım bana nasıl yer vermezler, İstanbul'a gidip bütün bildiklerimi anlatacağım' dedi. Ordudan 100 kişiyi arttırırım diyerek cemaati tehdit ediyordu. Gazeteci Hikmet Çetinkaya ile görüştü, 28 Şubat dönemine denk geliyordu. Bunun üzerine Amerika'ya gitmesi fikrini ben verdim. Bir süre sonra cemaat de ikna oldu, 'Bunu göndermemiz lazım başımıza bela olur' dediler. Amerika'ya biletini falan her şeyini cemaat karşıladı. Greencard'ın çıkması ise tamamen bir tesadüftü, cemaatin elinde olan bir şey değildi. Bylock'la olan ilgisini ben de gazetelerde, medyada ne yazıyorsa o kadar biliyorum. Tahminimce kandırılmıştır çünkü bu şahıs kendini yönetemeyen başkalarının vesayeti altında yaşayan bir şahıstır. Bylock'un kendi üretimi olduğunu düşünmüyorum, kesinlikle kullanılmıştır" dedi.

Yurt dışı yasağı devam

Mahkeme heyeti, sanık David Keynes hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi. Dosyanın mütalaasının hazırlaması için savcıya gönderilmesine hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.