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Buzun 'Efe'si

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin buz patenindeki yeni yıldızı 12 yaşındaki Efe Çetiz, kariyerine bir altın madalya daha ekledi

01 Aralık 2017 14:54

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi\'nin buz patenindeki yeni yıldızı 12 yaşındaki Efe Çetiz, kariyerine bir altın madalya daha ekledi. Efe, Slovenya\'da yapılan ve 12 ülkeden 307 sporcunun yarıştığı Skate Celje yarışmasında şeref kürsüsünün en üst basamağına çıktı.
Türkiye, buz pateninde yıllardır özlemini duyduğu başarılara ulaşmaya baladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin yetiştirdiği Basic Novice A Boys kategorisinde yarışan İzmirli Efe Çetiz, Slovenya\'da düzenlenen uluslararası yarışmada altın madalyayı kazanarak bayrağı göndere çekti. Celje şehrinde düzenlenen ve 12 ülkeden 307 sporcunun mücadele ettiği Skate Celje Buz Pateni Yarışması\'nda çok başarılı bir performans sergileyen Efe Çetiz, \'Basic Novice A Boys\' kategorisinde altın madalya kazandı. Kariyeri boyunca katıldığı her yarışmada derece alan İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Efe Çetiz\'in topladığı 29 madalyadan 25\'i altın.

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