Buzullar sanıldığı kadar hızlı değil!

Bilim adamları Grönland buzullarının eskisi kadar hızlı hareket etmediğini ortaya çıkardı. Sonuç olarak buzul nehirleri deniz seviyesinin yükselmesine daha az katkıda bulunuyor.

Daha önceki araştırmalar Grönland'ın buzullarının 2010 yılına kadar iki kat daha hızlı hareket edeceğini ve bu hızı koruyacağını gösteriyordu.

Science dergisinde yayınlan yeni araştırma 2000 yılından bu yana 200 farklı buzuldan toplanan verilere dayandırıldı.

Araştırmanın başındaki Washington Üniversitesi'nden Twila Moon ''Şu anda buzulların son on yılda %30 oranında hızlandığını gördük'' dedi.

Bu daha önceki tahminlerin oldukça altında.

2000 ile 2010 yılları arasında buzulların hareket hızının iki katına çıkacağı tahmin ediliyordu.

Gelecek belirsiz

Buzul kütlelerinden denize dökülen buz ve erime suyunun hacmi deniz suyu seviyesini doğrudan etkiliyor.

Grönland'ın iç buzullarını denize taşıyan buzul nehirlerinin akış hızındaki artık deniz suyu seviyesini artırıyor.

Bilim adamları buzulların hareket hızını ölçmek için Kanada, Almanya ve Japonya'ya ait uydulardan gelen verileri kullandı.

Ohio Üniversitesi'nden Ian Howat ''Son on yıldaki verilerden yapılan araştırma buzulların uzun vadedeki davranışlarını tahmin etmek için oldukça yetersiz'' dedi.

Howat ''Gecelekte buzullar hareketlerini hızlandırabilirler'' diye sözlerine devam etti.

Howat'a göre şu anda hareket hızı sabit olan bir buzul gelecekte bir nedenle hızlanabilir ve bu da deniz seviyesini büyük oranda artırabilir.

Daha önceki araştırma sonuçları buzulların maksimum bir hıza erişip bu hızda sabit kalacaklarını gösteriyordu.

Ancak yeni araştırma buzulların bu yüzyıl içinde sabit bir hıza kavuşması için herhangi bir neden olmadığını gösteriyor.

Bu da demek oluyor ki buzullar gelecekte daha da hızlanıp deniz seviyesinin yükselişine katkıda bulunabilir.

Arizona Üniversitesi buzul uzmanı Jeff Kargel araştırma ekibinin buzul hareketleri ile ilgili sahip olunan bilgileri artırmak adına çok şey yaptığını söylüyor.

Ancak Kargel'de 10 yıllık verinin geleceğe dair tahmin yürütmek için oldukça yetersiz olduğu görüşünde.

Kargel ''10 yıl buzullar için o kadar kısa bir süre ki araştırmalarımız günlük hava tahminlerinden daha uzun vadeli sayılmaz'' diyor.