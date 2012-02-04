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Yaşam

Buzuldan 5 tonluk buz kütlesi çalındı

Bernardo Milli Parkı'nda dünya tarihine geçen bir hırsızlık olayı yaşandı. Jorge Montt Buzulu'ndan 5 tonluk buz kütlesi çalındı.

04 Şubat 2012 02:00

T24 - Bernardo Milli Parkı'nda dünya tarihine geçen bir hırsızlık olayı yaşandı. Jorge Montt Buzulu'ndan 5 tonluk buz kütlesi çalındı.


Buzullar, kuzey ülkelerinde olduğu gibi Güney Yarımküre'de de turistlerin ilgi alanlarından...
 

Şili'nin güneyinde Bernardo Milli Parkı'nda Jorge Montt Buzulu'ndan devasa bir buz kütlesi çalındı.


Güney Şili Orman İdaresi Müdürü Juan Eduardo Barrientos'un verdiği bilgiye göre, başkent Santiago'da barlarda ve lokantalara pazarlanmak üzere buzuldan kesilen 5 tonluk buz kütlesi önce tekneye andından TIR'a yüklenerek 2 bin 200 kilometre kuzeyde başkent Santiago'ya götürüldü.


Olayla ilgili olarak bir TIR şoförü gözaltına alındı.

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