Buzul tabaka 7 yıl içinde eriyecek

T24 - Kopenhag'daki İklim Zirvesi'nde konuşan Al Gore, Kuzey Kutbu'ndaki buz kütlesinin 5 ila 7 yıl arasında yok olacağını söyledi.



NTV'nin haberine göre Kopenhag'da gerçekleşen İklim Zirvesi'ne katılan ABD eski Başkan Yardımcısı Al Gore, Kuzey Kutbu'ndaki buz kütlesinin 5 ila 7 yıl arasında yok olacağını söyledi.



Grönland'daki buz tabakasının erimesi ile ilgili kuzey ülkeleri toplantısına katılmak için Kopenhag'a gelen Al Gore, eldeki yeni verilerin, Kuzey Kutbu'ndaki buz kütlesinin bundan 5 veya 7 yaz sonrasında erime ihtimalinin yüzde 75 olduğunu söyledi.



Aynı toplantıda Norveç ve Danimarka bakanları da Kuzey Kutbu'ndaki buz tabakanın erimesiyle ile ilgili iki rapor sundu.



Kuzey Kutbu'ndaki buz tabakası geçtiğimiz senelerde küresel ısınma nedeniyle rekor düzeyde bir erimeye sahne oldu.



Al Gore 2007 yılında iklim değişikliği konusundaki çalışmaları nedeniyle Nobel Barış Ödülü'nü kazanmıştı.