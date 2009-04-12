Buzul köprü eridi

Antarktika yarımadasında bulunan Wilkins Buz Kütlesi'ni Charcot Adası'na bağlayan ve 40 kilometrelik uzunluğuyla bir köprü görevi gören buzullar eridi.



NASA'nın güney kutup dairesini inceleyen uydusu tarafından çekilen fotoğraflar, 6 gün gibi kısa bir sürede gerçekleşen erimeyi görüntüledi. 31 Mart ve 6 Nisan arasında uydudan çekilen iki fotoğrafta açıkça görülen fark, Wilkins Buz Kütlesi'nin son yıllarda yaşadığı dramatik değişikliğin kanıtı.



Wilkins Buz Kütlesi, 1990'lı yıllarda kırılmaya başladı ve 2008'de üç kırılma yaşadı. 1990'ların ilk yıllarından 2008'e kadar olan sürede kütlenin alanı 17 bin 353 kilometrekareden 10 bin 360 kilometrekareye düştü. Bu düzensizlik Antarktika Yarımadası'nın son yıllarda birçok buz kütlesinde değişimlere yol açtı. Geçtiğimiz Mart ayı boyunca, Wilkins Buz Kütlesi birden bire yaklaşık 415 kilometrekarelik alan kaybı yaşadı.



Buz kütleleri, okyanuslara kıyılardan uzanan büyük buz plakaları olarak tanınıyorlar. Aynı anda hem ılık hava, hem de ılık okyanus suyuyla etkileşim halinde olduğundan, karasal alanın üstünde bulunan buzullardan daha kısa sürede eriyorlar. Son olayda yaşanan buzul köprüsü kaybı, büyük buz kütleleri ve buz dağlarının Güney Okyanua doğru yol almasını tetikleyecek.



Buz kütleleri, buzullar ve okyanuslar arasında bariyer vazifesi gördüğünden, bir buzul kütlesinin tamamen kaybı buzulların okyanuslara erişerek daha hızlı erimesini hızlandırıyor. Buzulların erimesi ise deniz seviyelerinin yükselmesine neden oluyor.



Buz kütlesinin kaybedilmesinin üzerine, bilim insanları Wilkins Buz Kütlesi'nde artçıl kopmalar olup olmayacağı konusunda gözlemlerini sıklaştırıyor.



(Kaynak: ntvmsnbc)

