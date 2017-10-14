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Buzul gölünde yüzerek antrenman yaptı

Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN(Rize), (DHA)- RİZE'nin Çamlıhemşin İlçesi Ausor Yaylası'ndaki Kalpli Buzul Gölü'nde kasım ayında yüzme şenliği düzenlenecek

14 Ekim 2017 13:00

Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN(Rize), (DHA)- RİZE\'nin Çamlıhemşin İlçesi Ausor Yaylası\'ndaki Kalpli Buzul Gölü\'nde kasım ayında yüzme şenliği düzenlenecek. Dağcı Hasan Önder, şenlik öncesi sıfırın altında 5 derecede Tobamzga Buzul Gölü\'ne girerek antrenman yaptı.
Kasım ayında düzenlenecek yüzme şenliği öncesi antrenmanlara başlayan dağcı Hasan Önder, Kaçkar Dağı\'ndaki 2 bin 700 metre rakımlı Tobamzga Buzul Gölü\'ne girdi. Eksi 5 derecede soğuğa aldırış etmeden girdiği gölde yüzen Önder, bir süre suda kaldı. Buzul gölünde yüzmenin kendisi için bir tutku olduğunu anlatan Önder, \"Yağan kar nedeniyle hava soğudu. Su eksi 5 derece olmasına rağmen yüzerken üşümedim. Artık bu soğuk suda yüzme işine alıştım” diyerek, herkese bu heyecanı yaşamayı tavsiye etti.
Önder, stres, gürültüden uzak, adrenalini yüksek, ezilmemiş karda yürüyerek, buzullar arasında yüzmek isteyen doğa tutkunlarını 10-12 Kasım tarihlerinde Ausor Yaylası\'ndaki Kalpli Buzul Gölü\'nde düzenlenecek yüzme şenliğine davet etti.

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