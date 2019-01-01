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Buzlu zeminde ayağı kayıp, düştü beyin kanamasından öldü

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA) -KAYSERİ'nin Akkışla ilçesinde buz tutan zeminde kayıp düşen Hasan Erdem (59) hayatını kaybetti

01 Ocak 2019 14:33

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA) -KAYSERİ\'nin Akkışla ilçesinde buz tutan zeminde kayıp düşen Hasan Erdem (59) hayatını kaybetti.
Olay dün Akkışla ilçesi Ganişeyh Mahallesi\'nde yaşandı. Çiftçilik yapan Hasan Erdem, karla kaplı evinin bahçesine indi. Ancak buz tutan zemine basınca, ayağı kayıp düştü. Başını zemine çarpan Erdem, olay yerinde hayatını kaybetti.  Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz adamın beyin kanamasına bağlı ölmüş olma ihtimali olduğunu bildirdi. Kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek olan Hasan Erdem\'in ölümüyle ilgili jandarma soruşturma başlattı.

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