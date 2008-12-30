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Sağlık

Buzlu yolda yürürken dikkat!

Kar yağışının iyice hissedildiği şehir merkezlerinde kaldırımların buzlanması nedeniyle yürümek neredeyse cambazlık istiyor.

30 Aralık 2008 02:00

Kar yağışının iyice hissedildiği şehir merkezlerinde kaldırımların buzlanması nedeniyle yürümek neredeyse cambazlık istiyor.

Özellikle trafikte karşıdan karşıya geçişlerde zorlanan yayaların, ayaklarının kaymaması için dikkat etmesi gereken noktalar var. Buzlu yolda ellerin cepte olması, büyük adımlar atılması düşmeye daha çok neden oluyor. Ellerin cepte olması kırıkların artmasına, düşerken kafanın yere çarpmasına bağlı beyin kanamalarına kadar varan büyük tehlikelere yol açabiliyor. Buzlu yollarda mümkün olduğunca küçük adımlar atılmalı.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Baktır Zaman gazetesine yaptığı açıklamada, kış aylarında buzda kayarak düşmeye bağlı kırıkların arttığına dikkat çekti.

Baktır, bu kırıklar arasında en zor iyileşenlerin kalça kırıkları olduğunu ifade etti. Ellerin serbest olmasının düşerken avuç içinin dışa dönük olarak yere temas sağlamasının kalçaya binen yükü hafifleteceğini söyleyen Baktır, yaşlıların bu tür havalarda mümkün mertebe dışarı çıkmamaları gerektiğini dile getirdi. Yaşlılarda görülen kalça kırıkları hem zor iyileşiyor hem de uzun süre hastayı yatağa mahkûm ediyor.

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