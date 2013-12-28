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Yaşam

Buzlu yol can aldı; 8 işçi öldü

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, kazada 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 işçinin de yaralandığını açıkladı

28 Aralık 2013 13:11

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde, baraj inşaatında çalışan işçileri taşıyan servis aracı buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre 8 işçi öldü, 5 işçi de yaralandı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Alanya- Sarıveliler karayolu arasında bulunan Çayırarası Göletler Mevkii’nde, sabah saatlerinde meydana gelen kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Kaza sonrasında ambulanslar, jandarma ve kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi. Ekipler, buzlanma nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekiyor. 

 

Kazada 8 işçi öldü, 5’i yaralandı  

 

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, kazada 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 işçinin de yaralandığını açıkladı. Alanya- Sıraselviler arasındaki Karapınar Köyü yakınlarında, Kolin İnşaat firmasına ait olan ve işçileri taşıyan servis aracı, bu sabah saat 07.15 sıralarında kaza yaptı. Servis aracının girdiği inşaat sahasında, buzlanma nedeniyle araç uçuruma yuvarlandı. Aşağıda, inşaat alanındaki geçici oluşan gölete yuvarlanan araçta bulunan toplam 13 işçiden 8’i boğularak hayatını kaybetti. Olay yerinde ilk tedavileri yapılan 5 yaralıdan biri Konya’nın Karaman İlçesi’ne bağlı Sarıveliler’de, diğer 4 kişi de Alanya’daki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.

 

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