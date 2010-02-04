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Yaşam

Buzlanmaya dikkat!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre 5 günlük haritalı hava tahmini.

04 Şubat 2010 02:00

 T24- Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre 5 günlük haritalı hava tahmini...




Yapılan son değerlendirmelere göre: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde aralıklarla kar yağışları görülecek. Yağışların; Doğu Karadeniz(Trabzon, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane, Bayburt) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu (Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır) kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ülke genelinde buzlanma ve don olayı görülecek. Rüzgar; Batı ve Orta Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan (Karayel) kuvvetlice esecek.



Hava sıcaklığı

Doğu bölgelerde 5 ila 7 derece azalacak, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacak.



Rüzgâr

Genellikle kuzey ve kuzeybatı doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden orta, Orta ve Batı Karadeniz'de öğle saatlerinde kuvvetlice esecek.



Meteoroloji'den Uyarılar

 
Kuvvetli yağış

Yağışların; Doğu Karadeniz(Trabzon, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane, Bayburt) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu (Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır) kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması gerekmektedir.


Buzlanma ve don olayları

Ülke genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücülerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması gerekmektedir.


Çığ tehlikesi

Doğu karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda meydana gelebilecek çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması gerekmektedir.



Bölgelerimizde hava


Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik)aralıklı ve hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülecek.


Ege

Parçalı iç kesimleri çok bulutlu geçecek. bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülecek.


Akdeniz

Batısı parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu geçecek. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülecek.


İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğusu kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı görülecek.


Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek. sabah ve gece saaatlerinde bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı görülecek. Rüzgar; öğle saatlerinde bölge genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek.


Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu doğusunda (Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Bayburt) kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı görülecek.Rüzgar; öğle saatlerinde batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek.


Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu kuzeydoğusunda (Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır) kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı görülecek.


Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeydoğusu(Diyarbakır, Batman, Siirt) Yağmur yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde hafif buzlanma ve don olayı görülecek.




 











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