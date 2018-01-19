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Buzlanan yolda otomobil takla attı: 1'i çocuk, 4 yaralı

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA) - YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde, yolda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atıp, şarampole yuvarlandı

19 Ocak 2018 15:25

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA) - YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde, yolda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atıp, şarampole yuvarlandı. Kazada 1\'i çocuk, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında, Sorgun’a bağlı Dişli köyünün yakınlarında meydana geldi. Ankara yönünden Ağrı’ya giden Fevzi Çetin (36) yönetimindeki 71 FF 014 plakalı otomobil, yoğun kar yağışı ve yolda oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak, takla atıp, şarampole yuvarlandı.
Kazada sürücü Çetin ile otomobilde bulunan İnayet Çetin (32), Ravzanur Çetin (2) ve Hüseyin Çetin (23) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

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