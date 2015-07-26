Buzdolabını açtı karşısına yılan çıktı!

Bartın'ın Kumluca beldesinde Osman Tekin'e ait tek katlı bahçeli evin mutfağındaki buzdolabının üst kısmına yılan girdi. 1 metre 20 santimetre uzunluğundaki yılan, çağrılan buzdolabı yetkili servis görevlisi tarafından çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kumluca beldesi Kavaklı Kaldırım Mahallesi'nde Osman Tekin'e ait tek katlı bahçeli evin mutfağındaki buzdolabının üst kısmına yılan girdi. Mutfakta kedilere yiyecek verdiği sırada ses duyan Tekin, arkasını kontrol ettiği sırada buzdolabının üst kapağının alt kısmında başını dışarı çıkarmış halde duran bir yılan gördü. Tekin, korkup buzdolabının üst kapağının altına giren yılanı çıkarması için telefonla aradığı buzdolabı yetkili servis görevlisinden yardım istedi. Bunun üzerine mahalleye gelen servis görevlisi Necmettin Akbaş, buzdolabını ev sahibi Tekin ve komşularının yardımıyla bahçeye çıkardı. Akbaş, yılana soğuk hava püskürterek hareketsiz kalmasını sağladı.

Bir süre sonra açılan kapağın altından 1 metre 20 santimetre uzunluğunda bir yılan çıktı. Sopa yardımıyla plastik kovaya konulan yılan, daha sonra doğaya bırakıldı. Tekin, yılanın buzdolabı kapağının altındaki küçük delikten içeri girdiğini ve çıkamadığı için 3 gündür içeride kaldığını söyledi. Buzdolabı servisi görevlisi Necmettin Akbaş ise ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını ve çok şaşırdığını belirtti.