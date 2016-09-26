Buzdolabında civciv, bıldırcın, keklik ve ördek üretiyorlar

Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaşayan Halil Palavra ve Ali Rıza Tünem adlı iki arkadaş, atıl durumdaki buzdolabı, termostat, higrostat ile zaman rolesi gibi eşyaları kullanarak yaptıkları kuluçka makinesinde civciv, bıldırcın, keklik ve ördek üretiyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Mareşal Fevzi Çakmak mahallesinde yaşayan 27 yaşındaki Halil Palavra ile 32 yaşındaki Ali Rıza Tünem, ilçede yaklaşık 20 yıl önce bol miktarda görülen kuş türlerinin günümüzde sayılarının azalması nedeniyle doğal yaşama destek olma kararı aldı.

Atıl vaziyetteki eşyaların aksamlarını bir araya getirerek 2 bin yumurta kapasiteli kuluçka makinesi üreten iki arkadaş, bölgede eskiye oranla daha az görülen bıldırcın, kekik, sülün gibi kanatlı hayvan popülasyonunu artırmayı hedefliyor.

Halil Palavra, ellerindeki atıl malzemeleri kullanarak 15 gün içerisinde kuluçka makinesi ürettiklerini söyledi.

Makinede civciv, bıldırcın, keklik ve ördek üretimi yaptıklarını belirten Palavra, "Ekipman olarak buzdolabı, termostat, higrostat, zaman rolesi, fan ve domates kasası kullandık. Amacımız, doğal yaşamı destekleyerek bölgemizde bıldırcın, keklik ve sülün popülasyonunu artırmak." dedi.

Yaklaşık 20 yıl önce ilçede bol miktarda bulunan bu kuşların, bugün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getiren Palavra, bu sorunu çözme umuduyla kuluçka makinesi ürettiklerini ifade etti. Palavra, "İlk denememiz 20 adet bıldırcın yumurtasıyla başladı. 20 adet yumurtadan 17 adet çıkım gerçekleşti. Daha sonra civciv ve keklik üretimini denedik, onları da başardık." diye konuştu.

Palavra, 2 bin yumurta kapasiteli kuluçka makinesinde, 21 günde bin 700 civarında üretim gerçekleştirdiklerini kaydederek, şunlar söyledi:

"Bir tavuk, kuluçka döneminde yaklaşık 10 civciv çıkarabiliyor. Bu makinede ise 21 günde bin 700 civarında yavru çıkarabiliyoruz. Tavuğun yavru üretimi için yapmış olduğu tüm işlemler bu makinede otomatik yapılıyor. Isı, nem ve döndürme işlemleri otomatik. Makinenin imalatı için hep ikinci el eşyalar kullandık."

Ali Rıza Tünem de kış aylarında boş vakitlerini değerlendirerek bu makineyi yaptıklarını aktararak, "Doğaya katkı sağlamamızın yanı sıra üretilen tavuklardan da yumurta ihtiyacımızı karşılıyoruz." ifadesini kullandı.