Buzdolabı gibi ev!

Bayburt merkeze bağlı Esentepe Mahallesi Çeçenistan Sokak'ta iki katlı müstakil evi bulunan ve evinin dış cephesini ve çatısını buzdolabı kapaklarıyla kapladığını belirten Nabi Melekoğlu, Bayburt'ta karasal iklimin hakim olduğunu, bu nedenle kış mevsiminin çetin geçtiğini belirterek, ''Kışın evi ısıtmakta zorluk yaşıyoruz. Sobanın sıcaklığı hemen kayboluyor'' diye konuştu.



Bu nedenle bir süredir evi izole etmeyi düşündüğünü ifade eden Melekoğlu, ''İzolasyon sistemleri pahalı olduğu için benim aklıma bu yöntem geldi'' dedi.



Melekoğlu, ''buzdolaplarının ısıyı muhafaza etme özelliğinden farlı şekilde yararlanmak için bu yöntemi kullandığını'' belirterek, ''Araştırdım ve hurdacılarda buzdolabı kapakları buldum. Eni 70 ve 150 santimetre arasında değişen kapakları, tanesini 5 liraya satın aldım. Evin dış kısmını kaplamaya başladım. Ailemin de yardımıyla evin dış cephesini kaplama çalışmalarımı sürdürüyorum'' diye konuştu.



350 adet kapak kullanacak



Melekoğlu, sadece evin dış cephesini değil, çatısını da tutma bölümlerini söktüğü buzdolabı kapaklarıyla kaplayacağını, bunun için 350 adet kapak kullanacağını anlatarak, şöyle devam etti:



''İmkanlarım ancak bu yönteme yetiyor. Ucuz olsa diğer izole sistemleri ile evimi soğuktan korumaya çalışırdım. Buzdolabı kapaklarının içinde, dolap aktif haldeyken içerisindeki soğuk havayı muhafaza etmesi için poliüretan malzeme bulunuyor. Bu malzeme geri dönüşümü olmayan ve doğaya zararlı bir madde. Hurdacılar topladıkları bu hurda kapaklardaki poliüretan maddeyi yakarak ya da çöpe atarak yok ediyorlar. Fakat bu malzeme doğada geri dönüşümü olmadığından kaybolmuyor. İşte soğuk havayı homojen bir şekilde koruyan bu kapaklar sıcak havayı da geçirmiyor. Bu düşünceyle ben de evimin dış yüzeyini, mantolama tekniği ile kaplıyorum.''



Bayburt İl Özel İdaresi bünyesinde çalışan Nabi Melekoğlu, boş vakitlerinde evinin dış yüzeyini buzdolabı kapaklarıyla izole etme işini sürdürdüğünü ve bu işlemi soğuklar başlamadan tamamlamayı planladığını söyledi.