Buzdolabı dağıtarak sosyal devlet olunmaz

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, sosyal devletin asgari ücretliden vergi almaması gerektiğini belirterek, “Yoksa sosyal devlet, vatandaşına buzdolabı, mercimek ve un dağıtan devlet demek değildir” dedi.





Kahramanmaraş'ta partisinin aday tanıtım toplantısına katılan Genel Başkan Numan Kurtulmuş, AKP hükümetini eleştirdi. Hükümetin sosyal devletin nasıl olması gerektiğini bilmediğini belirten Kurtulmuş, ``Millet yoksullaşmış, millete kömür dağıtıyorlar buğday, un, buzdolabı veriyorlar. Ancak, `sadaka ekonomisi' dendiği zaman da kızıyorlar. Ben sosyal politika hocasıyım. Biz sadakanın ne manaya geldiğini iyi biliriz. Ancak sadakayı devlet vermez. Sadaka kameraların önünde göstere göstere verilmez. Maalesef millet rencide ediliyor. Vatandaşına un dağıtan, mercimek dağıtan devlete, `sosyal devlet' demezler. Sosyal devlet vatandaşından asgari ücretliden vergi almayan devlete denir. Sosyal devlet açını, işsizini, kimsesizini bir takım sosyal politikalar uygulayarak kimseye muhtaç hale getirmeyen devlete denir'' diye konuştu.



28 Şubat demokrasi sınavı



Gazetecilerin 28 Şubat süreciyle ilgili sorularını cevaplandıran Kurtulmuş, yıllardır bu konudaki gerçeklerin bilindiğini söyledi. 28 Şubat sürecinde herkesin büyük bir sınav verdiğini belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:



``Biliyorsunuz iktidar partisinin ortağı olan DYP'nin 50 milletvekiline `ayaklarınızı kırarız, istifa edeceksiniz başka partiye geçeceksiniz' denildi ve iktidarda bulunan Refah Partisi o anda askerin tankının namlusu ile ortağının hançeri arasında sıkıştı kaldı. Çekilmekten başka yol kalmadı. DYP'den bir gecede 50 kişi istifa ettirildi. Refah Partisi'nden tek milletvekili istifa etmedi. Bu fevkalade bir güçtür. Tarihe karşı yapılmış ciddi bir sorumluluktur. Bu da Türkiye'nin demokrasi tarihine geçmiştir. Demokrasi adına burada herkes sınav verdi. Maalesef bu süreçte birçoğu kötü sınavdan geçti.''

