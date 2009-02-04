Buzdan 'sıcak sauna'

Japonya'daki Alpha Resort-Tomamu's oteli sıradışı bir tatil yapmak isteyenler için iyi bir seçenek.Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası'nda bulunan 'buz otel'de tüm odalar hatta birçok eşya buzdan yapılmış!Japonya'yı oluşturan dört büyük adadan biri olan Hokkaido Adası'nın Shimukappu şehrinin ev sahipliği yaptığı 'Alpha Resort-Tomamu's Ice Village' sıradan bir otel değil.Yemek odaları, yatak odaları, banyo ve saunaların tamamen buzdan yapıldığı otelin gecesi iki kişilik oda için 893 dolar.Buz otelin misafirleri içeceklerini buzdan yapılmış bardaktan, yemeklerini buzdan yapılmış tabaklardan yiyor.