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Kültür-Sanat

Buzdan şehir inşaa ettiler

Çin’in Harbin kentinde geleneksel olarak düzenlenen buz festivali yine büyüleyici görüntülere sahne oldu.

26 Aralık 2008 02:00

Çin’in Harbin kentinde geleneksel olarak düzenlenen buz festivali yine büyüleyici görüntülere sahne oldu.

Kışın eksi 35 derecenin de altında sıcaklığı gören şehirde çoğunluğu Çin mimarisinden izler taşıyan buzdan bir şehir kuruldu. Çeşitli ışık oyunlarıyla renklendirilen binalar birbirinden ilginç görüntüler oluşturdu.

Her yıl 800 bin turist çeken festival, ekonomiyi canlandırdığı için yerel halk tarafından da dört gözle bekliyor. Harbin kentine gelen turistler hayran bakışlar arasında bol bol fotoğraf çektirip alış veriş yapmayı da ihmal etmiyor.

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