T24 LogoT24 Logo
Gündem

Buzda kayan genç kız başından yaralandı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ta buz tutan kaldırımda kayarak düşen Derya Okçuoğlu (19), kafasını taşa çarparak yaralandı

19 Ocak 2019 21:38

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS\'ta buz tutan kaldırımda kayarak düşen Derya Okçuoğlu (19), kafasını taşa çarparak yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Faikbey Caddesi\'nde meydana geldi. Buz tutan kaldırımda yürüyen Derya Okçuoğlu, ayağı kayınca dengesini kaybederek düştü. Kafasını kaldırım taşına çarpan genç kızın yardımına çevredekiler koştu. Bu sırada olay yerinden geçen sağlık görevlisi, çağrılan sağlık ekipleri gelene kadar Derya Okçuoğlu\'na müdahale etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından Derya Okçuoğlu\'nu Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan tedavinin ardından taburcu edilen Okçuoğlu\'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bedir ALTUNOKKARS DHA KARSDerya OkçuoğluOlayCaddesiBuzBuDerya Okçuoğlu Kars Harakani Devlet HastanesineOkçuoğluFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24