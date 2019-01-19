Buzda kayan genç kız başından yaralandı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS\'ta buz tutan kaldırımda kayarak düşen Derya Okçuoğlu (19), kafasını taşa çarparak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Faikbey Caddesi\'nde meydana geldi. Buz tutan kaldırımda yürüyen Derya Okçuoğlu, ayağı kayınca dengesini kaybederek düştü. Kafasını kaldırım taşına çarpan genç kızın yardımına çevredekiler koştu. Bu sırada olay yerinden geçen sağlık görevlisi, çağrılan sağlık ekipleri gelene kadar Derya Okçuoğlu\'na müdahale etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından Derya Okçuoğlu\'nu Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan tedavinin ardından taburcu edilen Okçuoğlu\'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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