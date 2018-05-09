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Spor

Buzda İzmir Cup heyecanı

İZMİR, (DHA) Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda bulunan Buz Sporları Salonu, buz hokeyinde uluslararası bir turnuvaya ev sahipliği yapacak

09 Mayıs 2018 15:03

İZMİR, (DHA)

Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı\'nda bulunan Buz Sporları Salonu, buz hokeyinde uluslararası bir turnuvaya ev sahipliği yapacak.
İzmir Büyükşehir Belediyespor\'un ilk kez düzenlediği İzmir Cup 2018 Efes Serisi, 10-13 Mayıs tarihleri arasında organize edilecek. Şampiyonaya Türkiye\'den İzmir Büyükşehir Belediyespor, Ege Üniversitesi, Ankara Lokomotif takımlarının yanı sıra Almanya temsilcisi Neusser EV katılacak. Turnuvada ilk gün yarın saat 19.00\'da İzmir BŞB-Neusser EV maçı oynanacak. Cuma günü saat 17.00\'de Ege Üniversitesi- Neusser EV, cumartesi 18.00\'de Ankara Lokomotif-Neusser EV mücadeleleri yapılacak. 
Organizasyon, pazar saat 17.00\'deki finallerle sona erecek.

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