Buzda Dans çıkmazı



T24 - Çağnur Öztürk





TNT’de Aralık ayının ilk haftasında canlı olarak yayınlanacak şeklinde duyurulan Buzda Dans yarışması son anda çıkan anlaşmazlık nedeniyle iptal edildi.





Programın yarışmacılarından olan Önder Bekensir, twitterda şöyle bir açıklama yaptı.





Buzda Dans Ocak ayinda, daha once anlasilan kanal TNT ve Medyapim arasindaki anlasmazlik nedeniyle baska kanalda yayinlanacak ...



Peki bu başka kanal hangisi olabilir diye epey düşündüm ve şöyle bir tahminde bulunuyorum; bu kanal Beyaz TV olabilir. Kanalın programlarına baktığımızda böyle bir canlı şov programının eksikliği açıkça görülüyor. O nedenle sanırım en uygun kanal şu an Beyaz TV bakalım gelişmeler neler gösterecek. Beyaz TV henüz kimliğini arayan bir kanal, dizi projelerine de ağırlık vermeye başlamalı çeşitlilik açısından.



Yaklaşık iki ay önce Buzda Dans’ın ilk jürisinin Armağan Çağlayan ve sunucunun Gül Gölge olduğu duyuruldu, aralarında Yılmaz Morgül, Seren Serengil, Önder Bekensir, Neslihan Yargıcı, Doğuş ve Çelik gibi isimlerin olduğu yarışmacılar haftalardır provada, her şey tamam ancak neden son anda anlaşmazlık çıktı, bu konuya dair henüz açıklama yok.

Televizyon dünyası böyle son dakika gelişmelerine açık.





Yeni sezon öncesi TNT’nin patronu Saner Ayar, Ali Eyüboğlu’na kanalın projelerini anlatmıştı. Buzda Dans’ın da kasım ayında olacağı bilgisi vardı. O röportajda Ayar’ın açıkladığı projelerden çoğu gerçekleşti ancak hayata geçirmedikleri de bulunuyor.



Örneğin Müjde Ar ve Pınar Kür’ün sunacağı ‘Süper Koca’ ve Osman Sınav’dan Gel Dese Aşk, Hababam Sınıfı dizisi. . Osman Sınav, Kenan İmirzalıoğlu ile 2012’de yayınlanacak bir film planlıyordu. Bu projelerin akibetini de merakla bekliyoruz. Sanırım Saner Ayar, şu an yayındaki projeleri daha deneyip, ona göre yenilere yer açacak.







Çizgili Giymeyin





Televizyon ekranlarına çıkanlara bir uyarım var. İnce, sık çizgili gömlekler, küçük puanlı kıyafetler giydiğinizde tarama yapıyor ve izlerken gözü yoruyor. Bu hatayı yıllardır televizyonda olan Acun Ilıcalı, Şansal Büyüka, Hıncal Uluç, Saba Tümer gibi isimlerin de kaç kere yaptığını gördüm.



Yönetmenler dikkat etmeli, televizyona çıkacak herkese bu uyarı yapılmalı.

Hatta otokontrol olmalı artık.







