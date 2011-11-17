T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Buzda Dans çıkmazı

TNT’de Aralık ayının ilk haftasında canlı olarak yayınlanacak şeklinde duyurulan Buzda Dans yarışması son anda çıkan anlaşmazlık nedeniyle iptal edildi.

17 Kasım 2011 02:00


T24 - Çağnur Öztürk


TNT’de Aralık ayının ilk haftasında canlı olarak yayınlanacak şeklinde duyurulan Buzda Dans yarışması son anda çıkan anlaşmazlık nedeniyle iptal edildi.


Programın yarışmacılarından olan Önder Bekensir, twitterda şöyle bir açıklama yaptı.


Buzda Dans Ocak ayinda, daha once anlasilan kanal TNT ve Medyapim arasindaki anlasmazlik nedeniyle baska kanalda yayinlanacak ...


Peki bu başka kanal hangisi olabilir diye epey düşündüm ve şöyle bir tahminde bulunuyorum; bu kanal Beyaz TV olabilir. Kanalın programlarına baktığımızda böyle bir canlı şov programının eksikliği açıkça görülüyor. O nedenle sanırım en uygun kanal şu an Beyaz TV bakalım gelişmeler neler gösterecek. Beyaz TV henüz kimliğini arayan bir kanal, dizi projelerine de ağırlık vermeye başlamalı çeşitlilik açısından.


Yaklaşık iki ay önce Buzda Dans’ın ilk jürisinin Armağan Çağlayan ve sunucunun Gül Gölge olduğu duyuruldu, aralarında Yılmaz Morgül, Seren Serengil, Önder Bekensir, Neslihan Yargıcı, Doğuş ve Çelik gibi isimlerin olduğu yarışmacılar haftalardır provada, her şey tamam ancak neden son anda anlaşmazlık çıktı, bu konuya dair henüz açıklama yok.
Televizyon dünyası böyle son dakika gelişmelerine açık.


Yeni sezon öncesi TNT’nin patronu Saner Ayar, Ali Eyüboğlu’na kanalın projelerini anlatmıştı. Buzda Dans’ın da kasım ayında olacağı bilgisi vardı. O röportajda Ayar’ın açıkladığı projelerden çoğu gerçekleşti ancak hayata geçirmedikleri de bulunuyor.


Örneğin Müjde Ar ve Pınar Kür’ün sunacağı ‘Süper Koca’ ve Osman Sınav’dan Gel Dese Aşk, Hababam Sınıfı dizisi. . Osman Sınav, Kenan İmirzalıoğlu ile 2012’de yayınlanacak bir film planlıyordu. Bu projelerin akibetini de merakla bekliyoruz. Sanırım Saner Ayar, şu an yayındaki projeleri daha deneyip, ona göre yenilere yer açacak.



Çizgili Giymeyin


Televizyon ekranlarına çıkanlara bir uyarım var. İnce, sık çizgili gömlekler, küçük puanlı kıyafetler giydiğinizde tarama yapıyor ve izlerken gözü yoruyor. Bu hatayı yıllardır televizyonda olan Acun Ilıcalı, Şansal Büyüka, Hıncal Uluç, Saba Tümer gibi isimlerin de kaç kere yaptığını gördüm.


Yönetmenler dikkat etmeli, televizyona çıkacak herkese bu uyarı yapılmalı.
Hatta otokontrol olmalı artık.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24