Buzda ayakta kalma teknikleri

T24 - Buzlu yolda düşme korkusuyla yürümek, hata riskini artırıyor. Uzmanlar göre; buzda yürürken basılan yer görülerek adım atılmalı, düşerken de avuç içi dışa dönük tutulmalı.





Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Baktır, özellikle kış aylarında buzda kayarak düşmeye bağlı kırıkların arttığını, bunlar arasında en zor iyileşenlerin kalça kırıkları olduğunu söyledi.



Bu nedenle buzlu yolda yürürken çok dikkatli olunması gerektiğini belirten Prof. Dr. Baktır, şöyle devam etti:



''Buzlu yolda düşme korkusuyla yürümek, panik belirtisidir. Panik hata riskini artırır. Bunun için düşmekten korkmayın, bastığınız yeri görerek yürüyün, düşerken avuç içiniz dışa dönük olmalı ki kalçaya binen yük hafiflesin. Düşme sırasında dirseklerin yere teması da önlenmelidir. Bu gibi durumlarda özellikle yaşlılarda kemik erimesine bağlı bilek kemiklerinde kırıklar oluşabilir. Tedavisi en zor kırıklar ise kalçada oluşanlardır. Bu tip kırıklar hastayı uzun süre yatağa bağlar.''



Prof. Dr. Ali Baktır, yaşlıların kış aylarında sabah çok erken saatte dışarı çıkmaması gerektiğini, kış aylarında sabah namazına giderken düşüp kalça kemiğini kıran birçok yaşlı olduğunu ifade etti.



Yaşlılarda kemik erimesine bağlı olarak kemiklerin kırılgan bir yapıya sahip olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Baktır, ''Kış aylarında görülen bu tür olaylar, özellikle İskandinav ülkelerinde çok yaygındır. Çünkü bu ülkelerde ortalama ömür 90 yıldır. Kayseri'de de her yıl onlarca kişi bu nedenle bize başvurmaktadır'' dedi.