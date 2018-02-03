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Buzağıları ısıtmak isterken ahırı yaktı

Mustafa ULUSOY/BAYAT(Çorum), (DHA)-ÇORUM’un Bayat ilçesi İleği köyünde, buzağıların  üşümümesi için ahırda yakılan sobadan sıçrayan kıvılcımla yangın çıktı

03 Şubat 2018 20:26

Mustafa ULUSOY/BAYAT(Çorum), (DHA)-ÇORUM’un Bayat ilçesi İleği köyünde, buzağıların  üşümümesi için ahırda yakılan sobadan sıçrayan kıvılcımla yangın çıktı. Yangına müdahale eden çiftçi yaralanırken, itfaiye ekibi yangını söndürdü. 
Yangın, saat 10.30 sıralarında Bayat ilçesi İleği köyünde Şaban Asiler’e ait ahırda meydana geldi. Asiler, kendisine ait ahırda yeni doğan buzağıların üşümemesi için yaktığı sobaya odun dökerken, kıvılcım çalı ve samanlara sıçradı. Çıkan yangını söndürmek isteyen Şaban Asiler, kollarından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Şaban Asiler, ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bayat Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan Asiler’in ahırı ise  kullanılamaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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