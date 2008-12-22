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Yaşam

Buz üstünde güç

Bentley, 2009 başında Finlandiya’daki donmuş bir göl boyunca uzanan yolda sıra dışı bir sürüş deneyimine ev sahipliği yapacak.

22 Aralık 2008 02:00

Bentley, 2009 yılı Şubat ve Mart aylarında Finlandiya’daki donmuş bir göl boyunca uzanan yolda sıra dışı bir sürüş deneyimine ev sahipliği yapacak.

İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley, müşterilerini ve buz üstündeki bu benzersiz deneyimi yaşamak isteyenleri ‘Bentley Power on Ice” adını taşıyan organizasyona davet ediyor. Katılımcılar, Finlandiya Ruka’da, donmuş bir göl üstünde, 560 – 610 beygir gücündeki Bentley Continental serisi otomobilleri sürecekler.

Buz üstünde dünya hız rekoruna sahip Juha Kankkunen’in de aralarında bulunduğu usta eğitmenlerin yapacağı bilgilendirmenin ardından sürücüler, donmuş göl yoluna çıkacaklar. Eksi 30 dereceye inen sıcaklık değerleri buzun, otomobil kullanmak için mükemmel bir yüzey oluşturmasını sağlıyor. Kuzey Kutup Dairesi’nden sadece 60 km uzaklıktaki bu yerde sürüş koşulları eşsiz bir deneyim sunuyor.

“Bentley Power on Ice” programında seyahatler üç günlük olarak planlanıyor. Her şeyin dâhil olduğu programın fiyatı 7,590 ve 8,990 Euro aralığında değişiyor. “Bentley Power on Ice” programı 16 Şubat–10 Mart 2009 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Juha Kankkunen, 2007 Mart ayında Finlandiya’da Bentley Continental GT ile dünya buz üstünde hız rekorunu kırdı. Buz üstünde ve karlı zeminde Bentley Continental GT ile 321.65km/s hıza ulaşan Juha Kankkunen böylece rekorlarına bir yenisini eklemiş oldu.

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