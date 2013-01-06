Buz tutan gölden kurtulan geyik yaşatılamadı

ABD'nin Massachusetts eyaletinde buzun ortasında kalan geyiği kurtarmak için bütün itfaiye ekipleri seferber oldu.

Parkta dürbünüyle hayvanları gözleyen bir kişinin fark ettiği geyiği kurtarmak için Hayvan Kurtarma Timi ve itfaiye ekiplerinden gelen bir grup 15 dakikalık başarılı bir operasyonla geyiği bulunduğu yerden almayı başardılar.

Derhal tedaviye alınan geyiğin kurtulmak için uzun saatlerdir telaşla çırpındığı ve dört ayağı üzerinde durmaya çalışırken kendini ciddi şekilde yaraladığını bildirdi.

İskelet kaslarında oluşan bozulmadan dolayı bir daha dört ayağının üzerinde duramayacağı belirtilen geyik için en uygun yol olarak veterinerler uyutulmasına karar verdi.