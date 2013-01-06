T24 LogoT24 Logo
Çevre

Buz tutan gölden kurtulan geyik yaşatılamadı

Buz tutan gölden kurtulmaya çalışan geyiğin yardımına koşan itfaiye ve veterine ekipleri, geyiği aldığı yaralardan dolayı yaşatamadı

06 Ocak 2013 16:09

ABD'nin Massachusetts eyaletinde buzun ortasında kalan geyiği kurtarmak için bütün itfaiye ekipleri seferber oldu.

Parkta dürbünüyle hayvanları gözleyen bir kişinin fark ettiği geyiği kurtarmak için Hayvan Kurtarma Timi ve itfaiye ekiplerinden gelen bir grup 15 dakikalık başarılı bir operasyonla geyiği bulunduğu yerden almayı başardılar.

Derhal tedaviye alınan geyiğin kurtulmak için uzun saatlerdir telaşla çırpındığı ve dört ayağı üzerinde durmaya çalışırken kendini ciddi şekilde yaraladığını bildirdi.

İskelet kaslarında oluşan bozulmadan dolayı bir daha dört ayağının üzerinde duramayacağı belirtilen geyik için en uygun yol olarak veterinerler uyutulmasına karar verdi.

ETİKETLER

geyikkurtarmaabd

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24