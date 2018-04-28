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Spor

Buz pateninde yeni başkan Gökhan Özdemir oldu

Ercan ATA - ANKARA / DHA Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nun 4

28 Nisan 2018 19:11

Ercan ATA - ANKARA / DHA

Türkiye Buz Pateni Federasyonu\'nun 4. olağan genel kurulunda Gökhan Özdemir yeni başkan oldu.
Genel kurulda Gökhan Özdemir ve Özcan Çiftçi başkanlık için yarıştı. 200 delegenin oy kullandığı seçimlerde 156 oy alan Gökhan Özdemir federasyonun yeni dönemdeki başkanı oldu. Diğer Özcan Çiftçi ise 40 oy alırken, 4 oy ise boş çıktı.
Burada bir konuşma yapan Özdemir, \"Spor federasyonlarının önemli hedefi olimpiyatlarda gurur duyacağımız sporcular yetiştirmektir. Antrenör ve hakemler için liyakat ve terfi sistemi kuracağız. Federasyonun kendisine ait bir buz pistine sahip olması için çalışacağız. Tüm branşların gelişmesi için üniversitelerle işbirliği yapılacak. Engelli vatandaşları bu sporla tanıştıracağız. Olimpik sporcu yetiştirmek için 8 yıllık planlamalar yapacağız\" dedi.
Gökhan Özdemir başkanlığındaki yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı;
Recep Ali Er, Burhanettin Eser, Fuat Taşkesenligil, İhsan Ertenli, Orhan Şahin, Murat Cenk Ertaul, Ümit Uçar, Naci Korucu, Mahmut Ata Yetişken, Murat Özel, Davut Numanoğlu, Adil Baki Paksoy, Süleyman Erim Erhan ve Engin Yaşar.

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