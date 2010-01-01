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Yaşam

Buz içinde 64 saat geçirdi

İsrailli sihirbaz Hezi Dean, ABD'li illüzyonist David Blaine'e ait olan buz içinde kalma rekorunu kırdı.

01 Ocak 2010 02:00

T24 - İsrailli sihirbaz Hezi Dean, ABD'li illüzyonist David Blaine'e ait olan buz içinde kalma rekorunu kırdı.

Buz içinde 64 saat kalarak dünya rekorunu eline geçirdi/Video

İsrailli sihirbaz Hezi Dean, çılgın adam David Blaine'in rekorunu elinden aldı. Tel Aviv'de kurulu özel platformda 8 tonluk buz kalıbının içinde tam 64 saat geçirdi İsrailli sihirbaz. Rekoru kırıp dışarı çıktığında bitkin ama mutluydu.

2 gün 16 saat boyunca buz kalıbının içinde kalan 29 yaşındaki sihirbaz buz kalıbının içinden çıktıktan sonra hemen hastaneye götürüldü. Dean, hem dinlenecek hem de rekoru kırarken vücudunda herhangi bir hasar oluşup oluşmadığının tespiti için testlerden geçirilecek.

Bundan önceki rekor ABD'li ilüzyonist David Blaine'e aitti. Blaine, 2000 yıllında New York'ta buz kalıbının içinde 58 saat geçirmişti.

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