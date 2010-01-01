Buz içinde 64 saat geçirdi

T24 -

İsrailli sihirbaz Hezi Dean, çılgın adam David Blaine'in rekorunu elinden aldı. Tel Aviv'de kurulu özel platformda 8 tonluk buz kalıbının içinde tam 64 saat geçirdi İsrailli sihirbaz. Rekoru kırıp dışarı çıktığında bitkin ama mutluydu.2 gün 16 saat boyunca buz kalıbının içinde kalan 29 yaşındaki sihirbaz buz kalıbının içinden çıktıktan sonra hemen hastaneye götürüldü. Dean, hem dinlenecek hem de rekoru kırarken vücudunda herhangi bir hasar oluşup oluşmadığının tespiti için testlerden geçirilecek.Bundan önceki rekor ABD'li ilüzyonist David Blaine'e aitti. Blaine, 2000 yıllında New York'ta buz kalıbının içinde 58 saat geçirmişti.