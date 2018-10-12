ERCAN ATA, ANKARA/DHA - Buz Hokeyi Gençler Ligi start alıyor. 2018-2019 sezonu 13 Ekim 2018 Cumartesi günü İstanbul\'da oynanacak İstanbul BBGSK - İzmir BBGSK Genç Erkekler Ligi maçı ile başlıyor.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, \'\'dolu dolu bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum\'\'

Genç erkekler liginin ardından Hemen ardından Erkekler Süper Lig, Kadınlar Ligi ve Genç Kadınlar Ligi başlayacak, dolu dolu bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum diyen Başkan Albayrak, \'\'Yıllardır Millî Takımlarımızda karşımıza çıkan başlıca problemlerden birisi oyuncularımızın sezon içerisinde az maç yapıyor oluşuydu. Bu sezon itibariyle tüm kategorilerde maç sayılarını artırıp oyuncularımızın Millî Takımlara daha hazır gitmelerini hedefliyoruz. Uluslararası başarıyı yakalamak için yalnızca maç sayısını arttırmak yetmiyor, bunun yanı sıra takımlarımızın birbirine denk güçte olması, liglerimizin kaliteli ve çekişmeli maçları barındırması gerekiyor. Bunu sağlamak için de somut adımlar attık. Kulüplerimize altyapıya yatırım, yabancı oyuncu, yabancı antrenör gibi birçok kalemde teşvik veriyoruz. Bu ve bunun gibi sistemli çalışmalar sayesinde branşımızın bilinirliğini artırmayı, Uluslararası sıralamalarda üst basamaklara çıkmayı ve başarının kalıcılığını sağlamak istiyoruz\'\' dedi.

(FOTOĞRAFLI)