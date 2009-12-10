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Çevre

Buz ayı eriyor

İklim Değişikliği Konferansı protestolarla devam ediyor.

10 Aralık 2009 02:00

İklim Değişikliği Konferansı  protestolarla devam ediyor.

Önceki gün sekiz Greenpeace aktivisti ülkelerin etkin mücadele için anlaşmaya varması çağrısında bulunmak amacıyla Roma’daki ünlü Colosseum’a tırmanarak ‘Kopenhag: Şimdi Tarih Yaz!’ yazılı pankart açtı. İngiltere’nin başkenti Londra’daki Trafalgar meydanında bir çadır kurarak  toplanan çevrecilerin, ‘Bir anlaşmaya varın’ çağrısı da soğuk ve yağışlı havaya rağmen sürüyor. Yaklaşık 50 çevreci başta 48 saat yapmayı planladıkları protestolarını zirvenin sona ereceği 18 Aralık’a kadar sürdürme kararı aldı. Bu arada dünya liderlerine küresel ısınmanın tehlikeleri konusunda mesaj vermek amacıyla toplantıların yapıldığı meydana yerleştirilen, 9 ton buzdan yapılıp bronz iskelete oturtulmuş kutup ayısı heykeli erimeye başladı bile!

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