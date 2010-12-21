'Buz adam' insanlığa yarar sağlayacak mı?

T24 - İtalya ile Avusturya arasındaki Alp Dağları'nın 3 bin 200 metre yüksekliğinde buzullar arasında 20 yıl önce donmuş halde bulunan ve 5 bin 300 yıl öncesine ait olduğu hesaplanan "buz adamın" cesedi üzerindeki araştırmalar sürerken, mide bakterileri ile ilgili araştırmaların İsveçli bilim adamları tarafından yapıldığı bildirildi.





Alp Dağları'nın zirvesindeki buzullar içinde 19 Eylül 1991'de bulunan buz adam üzerindeki araştırmaları değişik ülkelerden bilim adamlarının sürdürdüğü açıklandı. İsveç gazetesi Svenska Dagbladet'in özel haberine göre, buz adamın midesindeki bakteriler de İsveç'te Nobel Tıp Ödülleri'nin verildiği üniversite olan Karolinska Üniversitesi'ndeki bilim adamları tarafından inceleniyor.

Gazetenin haberinde, mide bakterileri ile ilgili araştırmanın Karolinska Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nde Prof. Dr. Lars Engstrand tarafından yürütüldüğü belirtildi. İsveçli bilim adamlarının mumyanın midesindeki ülser bakterileri ile ilgili araştırma yaptıkları kaydedildi.

Halen Kuzey İtalya'da Bolzano'daki Arkeoloji Müzesi'nde buzullar içinde bulunduğu haliyle tutulduğu bildirilen buz adamın cesedi üzerinde beyin, akciğer ve prostat ile ilgili incelemeler, değişik ülkelerde bulunan uzmanlar tarafından yürütülüyor.



Antibiyotiklerden önce bakteriler

Buz adamın midesi ile birlikte midede bulunan bakterilerin, 2 saatlik bir işlemle, günümüz tıbbında hastaların yemek borusundan girilerek kullanılan gastroskop ve mikroskop gibi modern aletler ile kontrol edildiği bildirildi.

Prof. Dr. Lars Engstrand, inceleme sırasında, buz adamın 5 bin 300 yıl önce yediği ve midesinde kalan yiyeceklerden birer parçanın "büyük bir titizlik ile alınıp dışarı çıkarıldığını" söyledi. Prof. Engstrand, 5 bin 300 yıl önce yaşamış adamın midesinin bugünküne göre "biraz daha kuru ve buruşuk olduğunu" gözlemlediklerini kaydetti. Araştırma sırasında ayrıca, dişlerden ve kalın bağırsaklardan da parçalar alındığı ve toplam 20 örneğin Karolinska Üniversitesi laboratuvarına getirildiği bildirildi.

Üniversitede yapılacak modern DNA incelemesi sonucunda, buz adamın ölümüne hangi bakterinin neden olduğunun anlaşılacağına dikkat çekilirken, araştırmalar sırasında, 5 bin 300 yıl önce yaşayan insan midesi ile günümüz insan midesinin yapısının karşılaştırılacağı, ülsere neden olan bakterilerin gelişimi konusunda bilgi sahibi olunacağı ve midenin o zamanki ve günümüzdeki dayanıklılığının ölçüleceğine dikkat çekildi. Araştırmalarda ayrıca mide bakterilerinin dirençlilikleri ile ilgili de bilgi sahibi olunacağı bildiriliyor.

İnsan vücudundan alınan bu kadar eski tarihe sahip parçalar üzerine ilk kez araştırma yapma fırsatına sahip olduklarını söyleyen İsveçli bilim adamları, buz adamın midesindeki bakterilerin günümüz insanının midesindeki bakteriler ile karşılaştırılarak, antibiyotiklerin bakterilerin genleri üzerinde yaptıkları değişimleri de gözleme fırsatı bulacaklarını ve bunun da yeni antibiyotik çalışmalarına yardımcı olacağını kaydediyor.

Araştırma sonuçlarının önümüzdeki yıl mart ayında açıklanacağı bildirildi.



