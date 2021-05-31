Büyümenin öbür yüzü: Vatandaşın tüketimi önceki çeyreğe göre yüzde 1.7 daraldı; ekonomi çeyreksel bazda yüzde 1.7 büyüdü

Türkiye ekonomisinin ilk üç ayda yıllık bazda yüzde 7 büyümesini değerendiren uzmanlar, geçen yıl pandemi nedeniyle ekonominin tökezlediğini, bu nedenle yüksek büyümede “baz etkisi”nin bulunduğuna dikkat çektiler. Uzmanlar, baz etkisinin yanıltıcı etkisini gidermek için çeyrekten çeyreğe büyüme oranlarına bakmanın daha etkili olacağını kaydetti.

Paraanaliz’de yayınlanan habere göre Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre (2020’nin son üç ayı) yüzde 1,7 büyüdü. Geçen yılın aynı döneminde ekonomi pandemi nedeniyle sadece yüzde 0.1 büyüyebildiği için yıllık bazda büyüme çok yüksek çıktı.

Tüketim azaldı

Hane halkı tüketiminin ise ilk çeyrekte yüzde 1,7 daraldığı görüldü. Aynı şekilde devletin nihai harcamaları da ilk çeyrekte yüzde 2,1 küçüldü. Yatırımlar ise ilk çeyrekte 1.6 artış gösterdi. İthalatın bir önceki çeyreğe göre yüzde 9.1 daralması da, dış ticaretin büyümeye güçlü katkı yapmasını sağladı.

Sektörler bazında bakıldığında inşaatın yüzde 13.4’lük çeyreklik büyümeyle GSYH'ya güçlü katkı yaptığı görülüyor. İmalat sanayi de bir önceki çeyreğe göre yüzde 4.7 büyüdü. Hizmetler ise küçüldü.