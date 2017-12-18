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Ekonomi

"Büyüme verisi, yaşadığımız ekonomiyi yansıtmıyor"

"Yüzde 11 büyüyorsak ve biz bunu hissetmiyorsak genellikle haklı olan bizizdir"

18 Aralık 2017 19:34

Bilkent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Refet Gürkaynak, 3. çeyrekte ulaşılan yüzde 11.1'lik büyüme rakamlarının geçen yıl aynı dönemdeki küçülmeye ve TÜİK'in milli gelir seviyesi revizyonundan kaynaklandığını belirtti. Bu enflasyon oranlarıyla ve dünyada artan faizlerle şu anki faiz oranının bu ekonomiyi kaldırmadığını kaydeden Gürkaynak "Onun için de lira değer kaybediyor, Merkez Bankası Lira'yı cazip hale getirmek için faiz arttırmalı" diye konuştu. 

Bloomberg HT'de yer alan habere göre,  Yatırım Kulübü programında Açıl Sezen'e konuk olan  Bilkent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Refet Gürkaynak, büyüme rakamları ve Türkiye ekonomisi hakkında açıklamalarda bulundu. 

3. çeyrekteki %11.1'lik büyüme rakamlarını değerlendiren Gürkaynak verinin ekonomik gerçekleri yansıtmadığını ifade etti. Gürkaynak "bu büyümenin mekanik nedeni; geçen yıl 3. çeyrekte küçülmüş olmamız, diğeri de TÜİK'in milli gelir seviyesi revizyonu...Ben hiç bir şekilde bilerek isteyerek yanlış veri verildiğini düşünmüyorum ama bu veri bizim içinde yaşadığımız ekonomiyi yansıtır gibi de görünmüyor. Bu hızla büyürken işsizliğin hızlı düşüyor olması, örneğin elektrik üretiminin hızlı artıyor olması lazım vs. Yüzde 11 büyüyorsak ve biz bunu hissetmiyorsak genellikle haklı olan bizizdir" dedi.

Gelecek yıl enflasyonun seyrinde Merkez'in adımlarının önemli olacağını belirten Gürkaynak "Hükümet Merkez Bankası'na 'işini bildiğin gibi yap' diyecek mi? O vakit enflasyonun düşmesini bekleyebiliriz. Ama bunun karşılığında bir süre yüksek faiz olmak zorunda,, Merkez Bankası faiz arttıracak, kendine güven tesis edecek, ondan sonra enflasyonun düşmesiyle yavaş yavaş faiz düşürecek. Bu, dünyada hep gördüğümüz şey.. Türkiye'de de enflasyonu yüzde 100'lerden bu şekilde indirdik. 

Eğer MB'nin siyasi baskı altında kalacağını düşünüyorsak o zaman önümüzdeki senenin bu yıldan çok farklı olacağını düşünmüyorum" dedi. 

"TCMB faiz artırmak zorunda"

Geç Likidite Penceresi faizinin konjonktürel bir para politikası aracı olmadığını belirten Gürkaynak "Merkez Bankası, adı faiz artışı olmadan bu işi yapmak için arka kapıdan yollar arıyor, bunlar etkili olmuyor. GLP bir para politikası aracı değil, bununla yapılan politika da kötü bir para politikası" dedi. 

Bu enflasyon oranlarıyla ve dünyada artan faizlerle şu anki faiz oranının bu ekonomiyi kaldırmadığını kaydeden Gürkaynak "Onun için de lira değer kaybediyor, Merkez Bankası Lira'yı cazip hale getirmek için faiz arttırmalı" diye konuştu. 

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